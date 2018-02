© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Grâce au soutien de l’Ambassade de France en Australie et de l’Institut Français, Philippe Mangeot, co-auteur de 120 battements par minute, se rendra en Australie pour présenter le film à l’occasion du Festival du Film de l’Alliance Française. Il donnera aussi deux conférences, la première à Carriageworks à Sydney dans le cadre du Mardi gras Festival, et la seconde à Melbourne au Centre Australien pour l’Image Mobile (ACMI) – Consulat général à Sydney

