Headline: Merkel und Macron schreiben an Putin

Kanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron haben den russischen Präsidenten Putin in einem Brief aufgefordert, Hilfe für die Menschen in Ost-Ghouta zu ermöglichen. Diese seien einem “unerreichten Maß an Gewalt” ausgesetzt. Russland verfüge über die Mittel, “das syrische Regime zur Vernunft zu bringen”.

