Participation de Jean-Yves Le Drian au conseil affaires étrangères (26.02.18)

Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, participera le 26 février à Bruxelles à la réunion du conseil des affaires étrangères. Les travaux des ministres porteront principalement sur le suivi de la conférence internationale de haut niveau sur le Sahel, la Moldavie, le Venezuela, le processus de paix au Proche-Orient et la situation au Cambodge.

