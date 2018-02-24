MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Александр Большунов завоевал «серебро», а Андрей Ларьков – бронзовую награду XXIII Олимпийских зимних игр в лыжной гонке на 50 км

Сегодня, 24 февраля, в Пхёнчхане (Республика Корея) на XXIII Олимпийских зимних играх состоялся мужской лыжный марафон на 50 км, в котором россияне Александр Большунов и Андрей Ларьков, выступающие на Играх-2018 под нейтральным флагом в статусе олимпийских атлетов из России, завоевали награды.

Александр Большунов преодолел 50 км за 2 часа 8 минут 40,8 секунды, став вторым в гонке. Результат бронзового призёра Андрея Ларькова – 2 часа 10 минут 59,6 секунды. Победу в марафоне одержал финский лыжник Ийво Нисканен (2:08:22.1).

«Эти Игры открыли новые имена в российском лыжном спорте. Среди них Александр Большунов, который завершил эту Олимпиаду с четырьмя наградами, и Андрей Ларьков, который сегодня выиграл свою вторую олимпийскую медаль, – отметил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Гонка на 50 км – тяжелая и непредсказуемая, но наши ребята уверенно вошли тройку лидеров! Большое им спасибо! Желаю нашим лыжницам, которые завтра участвуют в марафоне на 30 км, не менее высоких успехов!».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Александра Большунова, Андрея Ларькова и тренеров спортсменов с медалями XXIII Олимпийских зимних игр и желает уверенных побед в дальнейшем!

Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

Пресс-служба Минспорта России

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