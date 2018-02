Merkel zur Zusammenarbeit mit Afrika: “Mit Entwicklungspolitik Wirtschaft in Gang bringen”

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Bundeskanzlerin Merkel plädiert für eine Afrikapolitik, die über eine Legislaturperiode hinausgeht. Es müsse um wirkliche Entwicklung gehen und nicht nur um Unterstützung, so Merkel in ihrem neuen Video-Podcast. “Wir müssen lernen, mit unserer Entwicklungspolitik wirtschaftliche Entwicklung in Gang zu bringen.”

