Edouard Philippe, Premier ministre, en présence d’Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports tiendra un point presse sur la réforme du système ferroviaire Lundi 26 février 2018 Hôtel de Matignon Déroulé prévisionnel 10h00 Déclaration à la presse du Premier ministrePool TV + pool photo + radios + rédacteurs Dispositif presse Merci de bien vouloir vous accréditer avant lundi 26 février 2018 à 8h00 à : communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité. La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte lundi 26 février 2018 de 9h30 à 11h30. Une note de précision pool sera envoyée ultérieurement. Contact : 01 42 75 50 78/79 – 01 42 75 80 15communication@pm.gouv.frNote aux rédactions – Méthode de la réforme du système ferroviaire

