MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Итоги выступления российских спортсменов на XXIII Олимпийских зимних играх

Сегодня, 25 февраля, в Пхёнчхане (Республика Корея) завершились XXIII Олимпийские зимние игры 2018 года. В них приняли участие около трёх тысяч спортсменов из более 90 стран. Они разыграли 102 комплекта наград в биатлоне, бобслее и скелетоне, кёрлинге, конькобежном спорте, фигурном катании, шорт-треке, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле, сноуборде, санном спорте и хоккее.

По решению Международного олимпийского комитета российские спортсмены выступили на Играх-2018 под нейтральным флагом в статусе олимпийских атлетов из России. В ходе соревнований они завоевали 17 олимпийских наград, из которых восемь в общую копилку команды принесли лыжники, три – фигуристы, две – фристайлисты, по одной медали взяли российские спортсмены в шорт-треке, скелетоне, конькобежном спорте и хоккее.

Олимпийскими чемпионами в составе команды олимпийских атлетов из России стали Алина Загитова в женском фигурном катании и мужская сборная по хоккею.

Серебряные награды завоевали:

– фигуристы Евгения Медведева, Алина Загитова, Михаил Коляда, спортивные пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Наталья Забияко / Александр Энберт, а также танцевальная пара Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв в командных соревнованиях;

– Евгения Медведева в женском фигурном катании;

– скелетонист Никита Трегубов;

– лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов в мужской эстафете 4 х 10 км;

– Александр Большунов и Денис Спицов в командном спринте;

– Александр Большунов в лыжной гонке на 50 км.

Бронзовыми призёрами стали:

– шорт-трекист Семён Елистратов на дистанции 1500 м;

– лыжница Юлия Белорукова в индивидуальном женском спринте;

– Александр Большунов в индивидуальном мужском спринте;

– Денис Спицов в лыжной гонке на 15 км;

– Наталья Воронина в конькобежном спорте на дистанции 5000 м;

– лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская в женской эстафете 4 х 5 км;

– фристайлист Илья Буров в дисциплине «акробатика»;

– фристайлист Сергей Ридзик в дисциплине «ски-кросс»;

– Андрей Ларьков в лыжной гонке на 50 км.

«Я искренне горжусь тем, как на Играх выступила наша молодая команда, ведь большая часть российских спортсменов дебютировали на Олимпиаде, – подчеркнул Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Мы проделали огромную работу для их подготовки к этим стартам. И ребята нас не подвели. Они все герои, без исключения! Несмотря на всю сложность ситуации, они показали твёрдый характер, силу воли и высокие результаты. Эта Олимпиада открыла много ярких имен».

Следующие XXIV Олимпийские зимние игры примёт столица Китая – Пекин в 2022 году.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов – победителей и призёров Игр-2018, а также их тренеров с завоёванными наградами и желает новых спортивных высот и побед!

Торжественная встреча россиян – участников XXIII Олимпийских зимних игр состоится 26 февраля в 18 часов в московском Международном аэропорту «Шереметьево» (терминал D). Аккредитацию СМИ проводит пресс-служба Олимпийского комитета России по тел.: +7 925 008-30-61 (Светлана Смирнова), e-mail: S.Smirnova@olympic.ru.

Фото: Владимир Песня, Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов, Александр Вильф / все – РИА «Новости»

Пресс-служба Минспорта России

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