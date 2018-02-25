MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Поздравление сборной России по хоккею с победой на Олимпиаде в Пхёнчхане

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму мужской сборной команде России по хоккею, победившей на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея). В телеграмме, в частности, говорится:«Дорога к чемпионскому титулу была нелёгкой. Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться.Эти бойцовские качества всегда отличали нашу «ледовую дружину», вели её к победам. И нынешний успех стал убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для молодых спортсменов».

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