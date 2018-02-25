MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Российские хоккеисты – чемпионы XXIII Олимпийских зимних игр

Сегодня, 25 февраля, в Пхёнчхане (Республика Корея) на XXIII Олимпийских зимних играх состоялся финал хоккейного турнира среди мужских команд, в котором встретились представители Германии и российские спортсмены, выступающие на Играх-2018 под нейтральным флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Матч завершился в овертайме со счётом 4:3 в пользу российских хоккеистов, среди которых шайбы провели Вячеслав Войнов (на 20-й минуте), Никита Гусев (54’ и 60’) и Кирилл Капризов (70’).

«Это был мощный финал! Настоящий, напряжённый, валидольный! Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, – сказал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Уверен, этот бой войдет в историю! Именно такие матчи и должны быть в финалах. Интрига до последнего. Я думаю, что все хоккеисты сами получили удовольствие от игры и ни у одного человека не повернется язык сказать, что эти две команды незаслуженно оказались в финале».

«Это самое яркое событие за все Олимпийские игры, по нервам, по накалу! Спасибо Вячеславу Войнову за забитую шайбу и Никите Гусеву за оформленный дубль. Отдельно низкий поклон Кириллу Капризову за финальный гол, – подчеркнул глава Минспорта России. – Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу и менеджерам нашей хоккейной команды за то, что вернули олимпийское «золото» в Россию».

В новейшей истории российские хоккеисты впервые завоевали титул олимпийских чемпионов. Раннее сборная СССР семь раз побеждала на Олимпийских зимних играх в 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984 и 1988 годах. На Играх-1992 россияне в составе Объединённой команды также выиграли золотые награды.

По мнению Директората хоккейного турнира Игр-2018 лучшим бомбардиром стал Никита Гусев, а лучшим защитником – Вячеслав Войнов.

По итогам голосования представителей прессы наиболее ценным игроком соревнований объявлен россиянин Илья Ковальчук. В символическую сборную турнира журналисты включили российских нападающих Павла Дацюка и Илью Ковальчука, вратаря Василия Кошечкина и защитника Вячеслава Войнова.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских хоккеистов и тренерский штаб команды с победой на XXIII Олимпийских зимних играх и желает новых высоких достижений и ярких побед!

Фото: Алексей Филиппов, Владимир Песня и Александр Вильф / все – РИА «Новости»

Пресс-служба Минспорта России

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