MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель
Состоялся
телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем
Макроном и исполняющей обязанности Федерального канцлера Федеративной
Республики Германия Ангелой Меркель. Обсуждена
сирийская проблематика – в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии. Выражено
удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось
согласовать и принять 24 февраля 2018 года резолюцию Совета Безопасности ООН
2401. Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей
имплементации положений резолюции. В.Путин
информировал о практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской
помощи пострадавшему населению в Сирии. При этом обращено особое внимание на то, что приостановка военных действий не распространяется на операции против
террористических группировок. Достигнута
договоренность об активизации обмена информацией по различным каналам по ситуации в Сирии.
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