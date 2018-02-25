MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель

Состоялся

телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем

Макроном и исполняющей обязанности Федерального канцлера Федеративной

Республики Германия Ангелой Меркель. Обсуждена

сирийская проблематика – в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии. Выражено

удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось

согласовать и принять 24 февраля 2018 года резолюцию Совета Безопасности ООН

2401. Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей

имплементации положений резолюции. В.Путин

информировал о практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской

помощи пострадавшему населению в Сирии. При этом обращено особое внимание на то, что приостановка военных действий не распространяется на операции против

террористических группировок. Достигнута

договоренность об активизации обмена информацией по различным каналам по ситуации в Сирии.

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