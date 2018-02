© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Kanzlerin und Präsident Marcon haben den russischen Präsidenten Putin aufgefordert, “maximalen Druck auf das syrische Regime auszuüben”, um eine sofortige Waffenruhe in Ost-Ghouta zu erreichen. In einem gemeinsamen Telefonat hatten alle drei die am Samstag verabschiedete Resolution des UN-Sicherheitsrates begrüßt.

