Syrie – Adoption de la résolution 2401 du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Syrie

Le Conseil de sécurité des Nations unies vient d’adopter la résolution 2401 exigeant l’arrêt immédiat des combats et l’établissement d’une trêve humanitaire d’au moins 30 jours en Syrie. C’est un premier pas important qui doit permettre de porter secours aux populations en détresse, notamment dans la Ghouta orientale où des centaines de milliers de personnes sont assiégées par le régime et ses alliés. La France a agi avec détermination pour que la résolution 2401 permette de mettre fin aux bombardements (…)

