MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: Алексей Миллер и Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев обсудили перспективы сотрудничества

26 февраля 2018Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра энергетики Республики Казахстан Каната Бозумбаева.

Участники встречи обсудили ход и перспективы развития сотрудничества в газовой сфере. Было отмечено, что в 2017 году «Газпром» обеспечил надежные поставки газа в Казахстан. Объем, как и в 2016 году, составил 4,7 млрд куб. м.

На встрече также шла речь о развитии газификации Астаны и Северо-Восточных районов Казахстана. В настоящее время Казахстан осуществляет газификацию этих районов с помощью российского СПГ. В 2017 году было поставлено 2,6 тыс. тонн.

Справка

Разведанные запасы природного газа Республики Казахстан составляют около 3,7 трлн куб. м.

В декабре 2016 года ООО «Газпром экспорт» и Global Gas Regazification (Global Gas Group) подписали Контракт на поставку СПГ автомобильным транспортом из России в Казахстан. Поставки по контракту начались с декабря 2016 года.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.