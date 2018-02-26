MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Астраханской области местная жительница осуждена за мошенничество с материнским капиталом на 15 млн. рублей

Ахтубинский районный суд Астраханской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы г. Ахтубинска. Она признана виновной в совершении 36 эпизодов мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ) и 4 эпизодов кражи (ч.3 ст.158 УК РФ).

Судом установлено, что в 2015-2016 гг. женщина находила граждан, желающих приобрести жилые помещения на средства материнского (семейного) капитала, и в ходе личных встреч сообщала им ложную информацию о возможности покупки жилья.

Впоследствии обязательства по передаче денежных средств продавцам жилых помещений злоумышленница не выполняла, чем причинила ущерб гражданам в общей сумме более 15 миллионов рублей.

Кроме того, она похитила с банковского счета организации, сотрудником которой являлась, денежные средства в сумме более 1 миллиона рублей.

В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме.

Приговором Ахтубинского районного суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком 2 года, со штрафом в размере 1 миллиона рублей.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.