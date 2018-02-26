MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: В Надыме прошел турнир по хоккею для детских команд

26 февраля 201823–24 февраля в Надыме прошел Открытый турнир по хоккею с шайбой среди детских команд, посвященный Дню защитника Отечества. Турнир организован при поддержке ООО «Газпром добыча Надым». В соревнованиях участвовали команды из городов Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, поселков Уренгой и Пангоды. Самым старшим участникам — не больше восьми лет.

Поддержать начинающих хоккеистов приехал вице-капитан подмосковного «Витязя», олимпийский призер и чемпион мира по хоккею Максим Афиногенов. Он провел мастер-класс для участников турнира.

В ходе соревнований разыграли комплект призов от генерального директора ООО «Газпром добыча Надым» и главы Надымского района. Первое место у надымского клуба «Арктур», за ними — «Ямальские Стерхи» из Ноябрьска. Замыкает тройку лидеров надымская команда «Арктур-2».

Отдельные игроки получили персональные награды. Владимир Подкользин (ХК «Геолог», п. Уренгой) стал лучшим вратарем турнира. Артем Бочаров (ХК «Факел», Новый Уренгой) признан лучшим нападающим. Илья Смородин из «Ямальских Стерхов» (Ноябрьск) — лучший защитник. Самый ценный игрок турнира — Игорь Таскаев из ХК «Арктур-2» (Надым). Лучшим бомбардиром и лучшим игроком стали надымчанин Павел Чиданов и Константин Костенко (ХК «Арктур»).

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 9,5 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 12 действующих газовых промыслов, 15 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004.

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