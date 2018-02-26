MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Томской области по требованию прокуратуры молодому человеку, оставшемуся без родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте, предоставлена благоустроенная квартира

Прокуратура Чаинского района Томской области проверила соблюдение жилищных прав граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.

Установлено, что 21-летний местный житель, оставшийся без родителей в несовершеннолетнем возрасте и воспитывавшийся в приемной семье, еще в 2013 году был включен в список детей, подлежащих обеспечению жилым помещением по договору социального найма специализированного жилого помещения. Однако до момента прокурорской проверки необходимое жилье ему так и не было выделено, в связи с чем молодой человек был вынужден проживать совместно с опекунами.

По результатам проверки прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Усть-Бакчарского сельского поселения предоставить заявителю жилое помещение специализированного жилищного фонда.

Чаинский районный суд Томской области удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

В настоящее время молодому человеку предоставлена благоустроенная трехкомнатная квартира в селе Усть-Бакчар.

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