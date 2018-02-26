MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Тюмени осужден местный житель за фиктивную регистрацию мигрантов

Мировой судья судебного участка №1 Калининского судебного района г. Тюмени вынес приговор в отношении ранее судимого 46-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

В суде установлено, что мужчина в течение августа 2017 года направлял в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в небольшую квартиру по ул. Заозерной в г. Тюмени 18 мигрантов из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Украины и Узбекистана. При этом мужчина не намеревался предоставлять иностранным гражданам жилье для проживания.

Согласно примечанию к ст. 322.3 УК РФ под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилых помещениях в РФ понимается постановка их на учет без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).

Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

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