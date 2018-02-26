MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Хакасии суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя администрации главы республики – председателя регионального правительства, признанного виновным в получении взятки

Сегодня, 26 февраля 2018 года, Верховным судом Республики Хакасия вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя администрации Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, Владимира Бызова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

В суде установлено, что в ноябре 2016 г. мужчина, занимая указанную должность, за предоставление возможности участвовать в торгах по заключению государственных контрактов на поставку медицинского оборудования в медицинские учреждения вымогал у одного из местных предпринимателей взятку в размере 10 % от цены каждого заключенного государственного контракта, которая в общей сумме составила почти 46 млн. рублей. В связи с этим, он получил от руководителя коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей медицинского оборудования, часть денег в размере 6,2 млн. рублей за обеспечение победы в электронных аукционах и заключение государственных контрактов.

Суд признал бывшего чиновника виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в сумме 18 млн. 708 тыс. рублей. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны в размере 6 млн. 236 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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