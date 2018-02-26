MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Ярославской области по иску природоохранного прокурора ликвидирована несанкционированная свалка отходов площадью 2 тыс. кв. м

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства на территории Любимовского района.

Установлено, что на земельном участке в водооохранной зоне р. Обнора организована несанкционированная свалка отходов площадью 2000 кв.м.

С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился с иском в суд.

Решением суда собственника земельного участка обязали ликвидировать несанкционированное место размещения отходов.

В настоящее время нарушения закона устранены. Свалка площадью 2 тыс. кв. м. из водоохранной зоны водного объекта ликвидирована.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.