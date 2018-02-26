MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: «Газпром» продолжает реализацию проектов сетевой и автономной газификации Томской области

26 февраля 2018Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Стороны рассмотрели ход выполнения Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации области. В 2005–2017 годах на эти цели «Газпром» направил 4,65 млрд руб., построено пять межпоселковых газопроводов. В результате уровень газификации региона вырос почти в два раза — с 6,3% до 12,3% на 1 января 2018 года.

В 2018 году «Газпром» запланировал увеличение объема инвестиций в газификацию Томской области в 2,3 раза — до 902 млн руб. (в 2017 году — 400 млн руб.). Компания продолжает реализацию проектов строительства двух газораспределительных станций (ГРС) и шести межпоселковых газопроводов. С их помощью будут газифицированы: г. Асино, с. Больше-Дорохово и д. Феоктистовка Асиновского района; с. Берлинка, с. Зырянское, пос. Причулымский, с. Семеновка и с. Цыганово Зырянского района; с. Первомайское Первомайского района; с. Итатка Томского района; с. Победа Шегардского района. Запланировано проектирование еще одного газопровода в Асиновском районе.

Одновременно с газификацией региона сетевым газом компания продолжает реализацию проекта автономной газификации ряда районов Томской области. Завершено проектирование комплекса по сжижению газа на газопроводе-отводе к ГРС «Каргала» и систем приема, хранения и регазификации в п. Бакчар, пос. Вороновка, с. Кожевниково, с. Подгорное и с. Тегульдет. В текущем году «Газпром» планирует приступить к строительно-монтажным работам на этих объектах.

В свою очередь Администрация области продолжает подготовку потребителей к приему газа в рамках проектов сетевой и автономной газификации.

На встрече также шла речь о перспективах развития рынка газомоторного топлива. Сегодня на территории Томской области действуют четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) «Газпрома». Три из них работают в г. Томске, одна — в г. Северске. В текущем году в Томске начнется эксплуатация еще одной станции.

Справка

Между «Газпромом» и Администрацией Томской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Меморандум о взаимодействии в сфере организации и обеспечения функционирования регионального образовательно-отраслевого центра.

В сентябре 2017 года подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на период до 2021 года. В соответствии с документом планируется газифицировать 27 населенных пунктов, подготовить к приему газа около 16,5 тыс. квартир и домовладений, а также 135 котельных. Инвестиции компании в рамках программы оцениваются в 6,6 млрд руб. Их фактический размер будет зависеть, в том числе, от выполнения регионом обязательств по подготовке потребителей к приему газа.

В 2013 году «Газпром» и Томская область подписали Дорожную карту по расширению использования научно-технического и промышленного потенциала региона в интересах «Газпрома», в 2016 году этот документ был актуализирован.

В рамках программы «Газпром — детям» в Томской области построены закрытый легкоатлетический манеж и спортивный центр с искусственным льдом (г. Томск), многофункциональные спортивные площадки.

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