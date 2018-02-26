MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Информация о мерах по предотвращению нарушения электроснабжения потребителей в связи со снижением температуры наружного воздуха

Надежное электроснабжение потребителей, в том числе в период прохождения отопительного сезона, является одним из основных приоритетов Минэнерго России.

В настоящее время в ряде субъектов Российской Федерации установилась экстремально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7°С и более.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на территории Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей аварийные службы энергокомпаний приведены в режим повышенной готовности, организован учащенный контроль состояния маслонаполненного и элегазового оборудования с целью исключения технологических нарушений по причине снижения давления элегаза, снижения уровня масла, блокировки коммутационных аппаратов, неправильной работы систем сигнализации, организован непрерывный мониторинг погодной обстановки, постоянно проводятся обходы и объезды трасс ЛЭП с целью оперативного выявления и устранения критических ситуаций, увеличено число входных каналов контакт-центров с целью оперативного получения информации о нарушениях электроснабжения непосредственно от потребителей.

В 4 филиалах ПАО «Россети» введены режимы повышенной готовности.

В целом обстановка в электросетевом комплексе без замечаний, аварийных отключений с прекращением электроснабжения потребителей, связанных с прохождением арктического антициклона, не зафиксировано.

Также на особом контроле Минэнерго России находится ситуация с накоплением запасов топлива на объектах электроэнергетики.

По состоянию на 22.02.2018 по объектам электроэнергетики, нормирование которых осуществляет Минэнерго России, запасы составили:

уголь – 10,09 млн тонн (177,12 %);

мазут – 2,61 млн тонн (186,29 %);

дизельное топливо – 288,48 тыс. тонн (137,76 %);

торф – 179,54 тыс. тонн (195,15 %).

По факту изменения оперативной обстановки, а также при получении предупреждений от Гидрометцентра России, ситуация будет рассматриваться на заседаниях оперативных штабов.

Справочно:

Северо-Западный федеральный округ

26-28 февраля в Вологодской области, 26 февраля – 2 марта в Республике Коми и Ненецком автономном округе, 26 февраля – 2 марта в Архангельской области холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7-10°С и более.

Центральный федеральный округ

26-28 февраля на большей части округа холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12°С, местами на 15-18°С ниже климатической нормы (ночью -28…-22°С, на севере округа -35…-30°С).

Приволжский федеральный округ

26-28 февраля на большей части округа холодная погода со среднесуточной температурой на 7-13°С ниже климатической нормы.

Уральский федеральный округ

26-28 февраля на севере Свердловской области холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12°С ниже климатической нормы.

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