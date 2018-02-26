MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: Чайковскому ЛПУМГ исполнилось 35 лет

26 февраля 201822 февраля в Культурно-спортивном центре ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию Чайковского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ).

В праздничном мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Путинцев, начальник Чайковского ЛПУМГ Владимир Левашов, начальники филиалов Чайковского куста, первый заместитель главы Чайковского района Алексей Новиков, глава Большебукорского сельского поселения Дмитрий Шилов, руководители образовательных учреждений города и организаций, работники и ветераны Чайковского ЛПУМГ.

Свои видеопоздравления чайковским газовикам направили генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, чей трудовой путь начинался в Чайковском ЛПУМГ.

Между концертными номерами, подготовленными артистами КСЦ, со сцены звучали поздравления в адрес работников и ветеранов филиала. Виктор Путинцев и Владимир Левашов вручили наиболее отличившимся в своей работе газовикам благодарственные письма и почетные грамоты. Также были отмечены активисты профсоюзной жизни.

«Огромное спасибо ветеранам, которые формировали сегодняшнюю базу, строили, развивали производство, создавали коллектив, воспитывали приемников, — отметил в своем видеопоздравлении Сергей Сусликов. — Огромное спасибо тем, кто сейчас работает, показывает отличные результаты. Хочу сказать молодежи: равняйтесь на ветеранов, берите все самое лучшее, на вас возлагается ответственность за будущее нашего предприятия!»

Справка

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет транспортировку газа для потребителей Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области, Республики Татарстан, а также транзит природного газа по 15 магистральным газопроводам в центральные районы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Протяженность газовых магистралей, находящихся в зоне обслуживания предприятия, составляет более 10,5 тыс. км. Объем транспортируемого газа составляет более 270 млрд куб. м.

В состав компании входит 18 филиалов, в том числе 12 ЛПУМГ, 16 компрессорных станций, 262 газоперекачивающих агрегата, 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В эксплуатации предприятия находится 135 газораспределительных станций.

В рамках экологической политики предприятия внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Численность коллектива — свыше 8,5 тыс. человек. Головной офис расположен в Чайковском.

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