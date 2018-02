MIL OSI – Source: Deutschland Bundesregierung – Press Release/Statement

Headline: 26. Februar 2018 – Deutschlandreise des Bundespräsidenten: Antrittsbesuch im Saarland

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt seine Deutschlandreise am 6. und 7. März mit einem Antrittsbesuch im Saarland fort. Nach politischen Gesprächen in der Staatskanzlei und im Landtag des Saarlandes besuchen der Bundespräsident und Elke Büdenbender unter anderem das Landespolizeipräsidium und das VHS-Zentrum in Saarbrücken. Bei einem Empfang in der Staatskanzlei trifft der Bundespräsident ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Vertreter von Schülerzeitungen und Schülervertretungen, Nachwuchsjournalisten, Blogger, Vertreter des Seniorenbeirats und des Landesjugendrings. Am zweiten Tag besuchen der Bundespräsident und Frau Büdenbender das Unternehmen Villeroy & Boch, Schloss Saareck und die Europäische Akademie Otzenhausen.

