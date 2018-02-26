Loading...
You are here:  Home  >  Politics  >  Current Article

28 февраля Владимир Путин встретится с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем

By   /   February 26, 2018  /   Comments Off on 28 февраля Владимир Путин встретится с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем

MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: 28 февраля Владимир Путин встретится с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем

28 февраля Президент России встретится с Федеральным канцлером Австрийской Республики Себастианом Курцем, который посетит Россию с рабочим визитом. Запланировано
обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двусторонних
отношений, в частности в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.Состоится
также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

    Print       Email

You might also like...

EU-Appelle für Waffenruhe in Syrien unglaubwürdig

Read More →