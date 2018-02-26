MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: 28 февраля Владимир Путин встретится с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем

28 февраля Президент России встретится с Федеральным канцлером Австрийской Республики Себастианом Курцем, который посетит Россию с рабочим визитом. Запланировано

обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двусторонних

отношений, в частности в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.Состоится

также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

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