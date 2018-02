MIL OSI – Source: Government of France – Press Release/Statement

Headline: Agenda prévisionnel du Premier ministre du lundi 26 février 2018 au jeudi 1 mars 2018

Lundi 26 février 2018

10h00 Présentation de la méthode et du calendrier de la réforme ferroviaireHôtel de Matignon13h15 Déjeuner avec le Président de la RépubliquePalais de l’Elysée15h00 Réunion ministérielle présidée par le Chef de l’Etat avec Mme Muriel Pénicaud, ministre du TravailPalais de l’Elysée16h30 Entretien avec M. Gérard Collomb, ministre d’Etat, ministre de l’IntérieurHôtel de Matignon20h00 Invité du Journal télévisé de France 220h30 Dîner de la MajoritéPalais de l’Elysée



Mardi 27 février 2018

08h30 Déplacement au Salon de l’Agriculture avec M. Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’AlimentationParc des expositions – Porte de Versailles11h00 Questions-réponses sur la page Facebook du Premier ministre en direct du Salon international de l’Agriculture avec M. Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation19h30 Entretien avec M. Nicolas Hulot, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et SolidaireHôtel de Matignon



Mercredi 28 février 2018

08h30 Entretien avec le Président de la RépubliquePalais de l’Elysée09h00 Conseil restreint de DéfensePalais de l’Elysée10h00 Conseil des ministresPalais de l’Elysée13h00 Déplacement au Salon de l’Agriculture avec M. Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’AlimentationParc des expositions – Porte de Versailles15h00 Entretien avec M. Jean-Marie Bockel, président de la Délégation sénatoriale aux Collectivités territoriales et à la DécentralisationHôtel de Matignon19h00 Entretien avec M. Stéphane BernHôtel de Matignon



Jeudi 1er mars 2018

08h00 Déplacement au Salon de l’Agriculture avec M. Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’AlimentationParc des expositions – Porte de Versailles17h00 Entretien avec M. Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat, auprès du Premier ministre, chargé du NumériqueHôtel de Matignon

