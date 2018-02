MIL OSI – Source: Government of France – Press Release/Statement

Headline: Déplacement d’Édouard Philippe au Salon international de l’agriculture du 27 février au 1er mars 2018

Le Premier ministre se rendra, durant trois jours consécutifs, au Salon international de l’agriculture.

Il échangera avec de jeunes lycéens suivant une formation agricole, accompagné de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale et de Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. A cette occasion, il assistera à la signature d’une convention sur l’enseignement agricole.

Il profitera également de ces visites pour rencontrer des éleveurs, des producteurs, les représentants des principales filières ainsi que les organisations professionnelles agricoles.Déroulé prévisionnel* (Ce déroulé est susceptible d’évoluer)



Jour 1 – Mardi 27 février 2018

08h30 Arrivée du Premier ministre

Stand du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation – Hall 4Pool presse au plus près puis toute presse accréditéeRencontre et échanges avec des lycéens issus de l’enseignement agricole

Mezzanine du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation – Hall 4Tour d’images pour le pool TV et le pool photos en début de rencontreSignature d’une Convention entre Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education Nationale et Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Stand du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation – Hall 4Pool presse au plus près et toute presse accréditée09h15 Déambulation et visites des stands “Cultures et filières végétales”Hall 2Pool presse au plus près puis toute presse accréditée10h15 Déambulation et visites des stands “Elevages et ses filières”

Hall 1Pool presse au plus près puis toute presse accréditée11h00 Questions-Réponses spécial agriculture avec M. Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’alimentation, en direct sur la page Facebook du Premier ministre

Stand du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation – Hall 4Hors presse



Jour 2 – Mercredi 28 février 2018

13h15 Rencontres et échanges avec les producteurs locaux de la région Normandie

Stand de la région Normandie – Hall 3Pool presse



Jour 3 – Jeudi 1er mars 2018



08h00 Rencontre et échanges avec le Comité National des Pêches et des Elevages Marins

Stand France Filière Pêche – Hall 4Tour images pour le pool TV et le pool photos en début de rencontre09h00 Rencontre avec les Organisations Professionnelles Agricoles

Stand du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation – Hall 4Tour images pour le pool TV et le pool photos en début de rencontreDispositif presse :

