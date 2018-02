MIL OSI – Source: Koerber Stiftung – Press Release/Statement

Headline: Filmwoche für junge Forscher

Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen 1 und 2. Im Anschluss an die Filme können Filmemacher und Wissenschaftler befragt werden. Neben der Schulkinowoche am Vormittag gibt es auch einen Filmabend am 22. März zum »Thema Plastik in den Ozeanen und die Auswirkungen auf das Ökosystem der Meere«, u.a. mit dem Hamburger Filmemacher Güven Purtul.

Das Internationale Naturfilmfestival Green Screen erreicht mit seiner naturpädagogischen Arbeit viele Tausend Schülerinnen und Schüler in Deutschland und Dänemark. Mit dem SFZ Hamburg ist Green Screen jetzt auch erstmals in Hamburg präsent.

Das SFZ Hamburg ist ein gemeinsames Projekt von Behörde für Schule und Berufsbildung, Joachim Herz Stiftung, Körber-Stiftung, NORDMETALL, Universität Hamburg. Ziel ist es, Talente in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zusammenzubringen und zu fördern.Weitere Informationen zu Filmen und Anmeldung gibt es auf der Website des SFZ Hamburg sowie des Green Screen Festivals.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.