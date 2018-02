MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

Headline: « Lancement de LabCitoyen 2018 ! »

Vous avez entre 20 et 26 ans, vous parlez français et vous vous investissez dans la promotion des droits de l’Homme et de l’éducation ? Inscrivez-vous au concours LabCitoyen 2018 et gagnez un séjour citoyen en France et venez représenter la Nouvelle-Zélande à Paris du 1er au 9 juillet 2018 !

