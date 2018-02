© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

M. Jean-Baptiste Lemoyne participe à la réunion informelle des ministres de l’Union européenne chargés du commerce qui se tient à Sofia les lundi 26 et mardi 27 février 2018. La réunion portera sur les enjeux du système commercial multilatéral, à la suite de la conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui s’est tenue à Buenos Aires en décembre 2017. Elle permettra également aux ministres d’échanger sur les négociations commerciales en cours avec le Mexique, le Mercosur et les (…)

