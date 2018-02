Union européenne – Participation de Mme Nathalie Loiseau au Conseil affaires générales (Bruxelles, 27 février 2018)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Mme Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, participera le 27 février à Bruxelles à la réunion du Conseil Affaires générales. Les ministres prépareront la prochaine session du Conseil européen des 22 et 23 mars. La ministre réaffirmera l’engagement de la France sur les différents points prévus à l’ordre du jour (en particulier le commerce, les questions sociales et la fiscalité du numérique). Elle demandera que le Conseil européen porte également un message d’ambition en matière de (…)

