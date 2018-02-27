MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Встреча с главой компании «Колмар» Сергеем Цивилевым
Состоялась встреча
Владимира Путина с генеральным директором ООО «Угледобывающая
компания «Колмар» Сергеем Цивилевым. Обсуждались предварительные итоги работы и перспективы развития компании. Группа «Колмар»
является крупным холдингом, объединяющим промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенных на территории Республики Саха (Якутия).* * *В.Путин:
Сергей Евгеньевич, добрый день!Докладывали
о весьма успешном развитии вашей компании «Колмар», в Якутии работает. Начинали
Вы с достаточно скромных позиций и за весьма короткий период времени добились
серьезных результатов. Знаю, что у вас эффективно развиваются и социальные
программы.С.Цивилев:
Мы действительно в короткий срок благодаря огромным усилиям нашего коллектива
развили два горно-обогатительных комплекса, энергично строим терминал в Хабаровском крае, готовим ремонтно-производственную базу, которая станет
основой развития не только южной Якутии, но и во многом основой развития
Дальнего Востока.Компания
у нас полного цикла: от разведки, добычи до обогащения, транспортировки
железнодорожным транспортом, перевалки в порту и экспорта наших углей. Миссия
нашей компании – восстановить позиции российских коксующихся углей премиального
качества на Азиатско-Тихоокеанском рынке.И конечно, прежде всего – это коллектив, потому что они работают в этих тяжелых
условиях: последние два месяца температура очень часто опускалась до минус
пятидесяти и ниже – техника не выдерживала, а люди работали. И всё – в строго
установленные сроки. Фабрику, к примеру, мы строим за 10 месяцев. В Китае
аналогичные фабрики строятся минимум 12 месяцев. Поэтому
очень серьезно заботимся о наших людях. Мы построили ледовый дворец, строим
очень много жилья. Поддерживаем спорт: хоккейную команду, шахматы, футбол. Мы
поддерживаем и ансамбль «Соловушка», который прекрасно выступает, и даже на международных форумах.Мы
прекрасно понимаем, что самое главное у нас – это люди. Что бы мы ни делали,
какие бы ни были у нас новые технологии или оборудование, они – мертвый груз
без человека, поэтому человек у нас на первом месте.В.Путин:
И какие планы?С.Цивилев:
Мы начали в 2014 году практически с нуля. На сегодня мы уже имеем шахту,
разрез, одну обогатительную фабрику в работе, вторую заканчиваем через месяц,
будем иметь уже восемь миллионов тонн обогащения. За 2017 год мы уже добыли 4,5
миллиона тонн угля, сейчас закупили много техники, и на 2018 год уже наши планы – 6,5 миллиона тонн угля. В прошлом году Дмитрий Анатольевич [Медведев] дал старт началу строительства уже
12-миллионой обогатительной фабрики и трех шахт. Это все должно быть у нас
реализовано к концу 2021 года, и мы тогда станем номер один в России по премиальным коксующимся углям. В.Путин:
Сколько работающих у вас?С.Цивилев:
На сегодня работают три тысячи человек. К 2021 году в южной Якутии будут
работать семь тысяч человек, и порт – еще тысяча. Итого восемь тысяч человек
будут работать в компании. В.Путин:
Средняя заработная плата какая?С.Цивилев:
На сегодня 83 тысячи рублей. В.Путин:
Хорошо.
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