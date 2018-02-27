MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Встреча с главой компании «Колмар» Сергеем Цивилевым

Состоялась встреча

Владимира Путина с генеральным директором ООО «Угледобывающая

компания «Колмар» Сергеем Цивилевым. Обсуждались предварительные итоги работы и перспективы развития компании. Группа «Колмар»

является крупным холдингом, объединяющим промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенных на территории Республики Саха (Якутия).* * *В.Путин:

Сергей Евгеньевич, добрый день!Докладывали

о весьма успешном развитии вашей компании «Колмар», в Якутии работает. Начинали

Вы с достаточно скромных позиций и за весьма короткий период времени добились

серьезных результатов. Знаю, что у вас эффективно развиваются и социальные

программы.С.Цивилев:

Мы действительно в короткий срок благодаря огромным усилиям нашего коллектива

развили два горно-обогатительных комплекса, энергично строим терминал в Хабаровском крае, готовим ремонтно-производственную базу, которая станет

основой развития не только южной Якутии, но и во многом основой развития

Дальнего Востока.Компания

у нас полного цикла: от разведки, добычи до обогащения, транспортировки

железнодорожным транспортом, перевалки в порту и экспорта наших углей. Миссия

нашей компании – восстановить позиции российских коксующихся углей премиального

качества на Азиатско-Тихоокеанском рынке.И конечно, прежде всего – это коллектив, потому что они работают в этих тяжелых

условиях: последние два месяца температура очень часто опускалась до минус

пятидесяти и ниже – техника не выдерживала, а люди работали. И всё – в строго

установленные сроки. Фабрику, к примеру, мы строим за 10 месяцев. В Китае

аналогичные фабрики строятся минимум 12 месяцев. Поэтому

очень серьезно заботимся о наших людях. Мы построили ледовый дворец, строим

очень много жилья. Поддерживаем спорт: хоккейную команду, шахматы, футбол. Мы

поддерживаем и ансамбль «Соловушка», который прекрасно выступает, и даже на международных форумах.Мы

прекрасно понимаем, что самое главное у нас – это люди. Что бы мы ни делали,

какие бы ни были у нас новые технологии или оборудование, они – мертвый груз

без человека, поэтому человек у нас на первом месте.В.Путин:

И какие планы?С.Цивилев:

Мы начали в 2014 году практически с нуля. На сегодня мы уже имеем шахту,

разрез, одну обогатительную фабрику в работе, вторую заканчиваем через месяц,

будем иметь уже восемь миллионов тонн обогащения. За 2017 год мы уже добыли 4,5

миллиона тонн угля, сейчас закупили много техники, и на 2018 год уже наши планы – 6,5 миллиона тонн угля. В прошлом году Дмитрий Анатольевич [Медведев] дал старт началу строительства уже

12-миллионой обогатительной фабрики и трех шахт. Это все должно быть у нас

реализовано к концу 2021 года, и мы тогда станем номер один в России по премиальным коксующимся углям. В.Путин:

Сколько работающих у вас?С.Цивилев:

На сегодня работают три тысячи человек. К 2021 году в южной Якутии будут

работать семь тысяч человек, и порт – еще тысяча. Итого восемь тысяч человек

будут работать в компании. В.Путин:

Средняя заработная плата какая?С.Цивилев:

На сегодня 83 тысячи рублей. В.Путин:

Хорошо.

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