MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Кировской области прокуратура обязала управляющую компанию произвести собственникам жилья перерасчет платы за коммунальные услуги на общую сумму свыше 1,6 млн. рублей

Прокуратура Ленинского района города Кирова провела проверку исполнения жилищного законодательства в ООО «Управляющая компания «Вятка Уют», в ходе которой выявлены нарушения закона. Основанием к проведению проверки послужили многочисленные обращения жителей многоквартирного дома, расположенного ул. Воровского г. Кирова, которым одновременно поступали квитанций от двух управляющих организаций.

Установлено, что в нарушение требований Жилищного кодекса РФ с июля 2016 года по февраль 2017 года ООО «Управляющая компания «Вятка Уют» неправомерно предъявляло собственникам жилья в вышесказанном многоквартирном доме плату за жилищно — коммунальные услуги, в то время как управление домом на законных основаниях осуществляла иная управляющая компания.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой района руководителю ООО «Управляющая компания «Вятка Уют» представления с требованием их устранения. Кроме того, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей) с назначением наказания в виде штрафа.

После вмешательства органов прокуратуры управляющая компания «Вятка Уют» произвела собственникам жилья перерасчет платы за коммунальные услуги на общую сумму свыше 1,6 млн. рублей.

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