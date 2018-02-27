MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: В Москве встретили российских спортсменов – участников XXIII Олимпийских зимних игр

26 февраля в Москве в Международном аэропорту «Шереметьево» состоялась торжественная встреча российских спортсменов – участников XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхёнчхане (Республика Корея). В ходе соревнований команда, выступавшая под нейтральным флагом в статусе олимпийских атлетов из России, завоевала 17 наград: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.

В аэропорту спортсменов встречали родные и близкие, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, многочисленные болельщики и представители прессы.

От лица спортсменов к присутствующим обратилась серебряный призёр Игр-2018 по фигурному катанию Екатерина Боброва. «Спасибо, что пришли нас встретить. Олимпиада была очень сложной, – сказала она. – Нам помогли наш командный дух и поддержка болельщиков. Мы сделали всё, что могли, чтобы достойно представить Россию на Играх. Россия в нашем сердце и мы доказали это своими медалями».

Золотые медали в копилку команды завоевали фигуристка Алина Загитова и мужская сборная по хоккею.

Рекорд в истории отечественного лыжного спорта по количеству медалей, выигранных на одних Олимпийских зимних играх, установил Александр Большунов. Он завоевал три «серебра» в мужской эстафете, командном спринте и гонке на 50 км, а также бронзовую награду в индивидуальном спринте.

Три награды в активе у лыжника Дениса Спицова (по «серебру» в мужской эстафете и командном спринте и «бронза» в гонке на 15 км), по две медали у лыжников Андрея Ларькова (серебряная в мужской эстафете и бронзовая в гонке на 50 км) и Юлии Белоруковой (по «бронзе» в индивидуальном спринте и женской эстафете), а также у фигуристок Алины Загитовой (золотая в личном турнире и серебряная в командных соревнованиях) и Евгении Медведевой (по «серебру» в личном и командном турнирах).

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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