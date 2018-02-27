MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Саратовской области житель Самары предстанет перед судом по обвинению в «телефонном мошенничестве» в отношении пенсионеров

Заместитель Вольского межрайонного прокурора Саратовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя города Самары. Он обвиняется в совершении нескольких эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, мужчина совершил 31 «телефонное мошенничество» в отношении престарелых жителей г. Вольска.

Так, ранее судимый за кражи и грабеж злоумышленник с марта по май 2017 года, находясь на территории города Самары, по мобильному телефону с SIM-картой, зарегистрированной на постороннее лицо, звонил жителям Вольского района по произвольно набранным номерам.

Установив по голосу и манере общения, что ответившие на звонок лица находятся в преклонном возрасте, он рассказывал вымышленную историю о том, что их близкие родственники попали в дорожно-транспортное происшествие и для избежания уголовной ответственности им срочно необходимы денежные средства.

В целях облегчения совершения преступления мужчина использовал в разговоре разные интонации голоса, в том числе представляясь находящимся рядом представителем правоохранительных органов.

Введенные в заблуждения пожилые люди переводили обвиняемому денежные средства от 10 до 30 тысяч рублей на банковскую карточку и по номеру телефону.

Таким образом, мужчина похитил у 31 потерпевшего денежные средства в размере 222 тыс. рублей.

В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий в июне 2017 года злоумышленник был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Вольский районный суд Саратовской области.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.