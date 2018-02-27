MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Татарстане осуждены двое местных жителей, которые под видом «тайных покупателей» шантажировали владельцев торговых точек

Приволжский районный суд города Казани рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя и его 21-летнего подельника. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» чч. 1, 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой).

Судом установлено, что с 2013 года все преступления совершались по заранее разработанной схеме: на тот момент 17-летний юноша в присутствии старшего подельника убеждал продавца магазина продать ему алкоголь. После этого продавцу показывали паспорт покупателя и чек, а в случае отказа- угрожали обратиться в Роспотребнадзор. Желавшие избежать наказания руководители торговых точек были вынуждены заплатить определённую сумму.

После того, как подельник достиг совершеннолетия, преступная схема изменилась: теперь злоумышленники находили на магазинных полках продукты питания с просроченными сроками годности, покупали их, а после жаловались в Роспотребнадзор, который штрафовал магазины. После этого они предлагали владельцу торговой точки платить им ежемесячно от 2 тысяч до 5 тысяч рублей во избежание дальнейших проверок.

В итоге от действий злоумышленников пострадало 9 торговых точек, которым причинён ущерб на общую сумму 170 тыс. рублей.

В апреле 2016 года директорам надоело такое «сотрудничество» и они обратились с заявлением в полицию. При получении очередного «платежа» злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил мужчинам наказание в виде 4 и 3 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.