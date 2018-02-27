MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Тюменской области по требованию прокуратуры ограничен доступ к Интернет-ресурсу по оптовой продаже поддельных полисов ОСАГО

Ишимская межрайонная прокуратура Тюменской области в ходе мониторинга сети Интернет выявила ресурс по продаже поддельных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности различных страховых компаний. Для тех, кому полисы требовались оптом, предусматривались скидки.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Статья 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) предусматривает уголовную ответственность за сбыт поддельных документов.

В связи с этим прокуратура обратилась в Ишимский городской суд Тюменской области с заявлением о признании информации, размещенной на Интернет-ресурсе, запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время противоправная информация удалена.

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