MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Информация о массовых нарушениях электроснабжения в Республике Крым

27 февраля с 04-40 по настоящее время из-за неблагоприятных условий (ветер порывами до 20 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ГУП РК «СК «Крымэнерго»).

Отключено: ВЛ 6-10 – 18; ТП – 214.

Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 28 населенных пунктах (около 11 150 человек).

Температура наружного воздуха -5ºС.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов с использованием ДГУ. Координацию принимаемых мер осуществляет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым.

К аварийно-восстановительным работам привлечена 21 бригада в составе 42 человек и 21 единицы специальной техники.

Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России.

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