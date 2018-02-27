MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: ООО «Газпром трансгаз Томск» оказало благотворительную помощь Дому культуры города Свободного

27 февраля 201822 февраля ООО «Газпром трансгаз Томск» выделены средства для оказания благотворительной помощи Дому культуры города Свободного Амурской области.

Благодаря помощи газовиков был приобретен комплект звукоусиливающей и осветительной аппаратуры. Стоимость полного комплекта оборудования составила более 500 тысяч рублей. Подарок свободненцам был вручен накануне Дня защитника Отечества, что позволило на высоком уровне провести праздничный концерт, в рамках которого выступили местные творческие вокальные и хореографические коллективы: ансамбль «Ритм», студия «Данс Авеню», вокальная студия «Златоуст».

«Горожане мечтали об этой аппаратуре не один год. Каждое праздничное мероприятие омрачалось поломками техники и ужасным звуком. Приобрести это оборудование сами мы не могли из-за нехватки средств в бюджете города», — отметил Юрий Романов, глава города Свободного.

Жители города были искренне рады новому оборудованию, которое позволит им наслаждаться творчеством своих земляков.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока.

Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9 тыс. км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 19 млрд куб. м.

В состав компании входит 22 филиала, в том числе 16 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 9 компрессорных станций, одна насосно-компрессорная станция, 36 газоперекачивающих агрегатов, 127 газораспределительных станций, 11 автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.

Менеджмент качества компании соответствует требованиям стандартов СТО «Газпром» 9001–2006 (части I и II), ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001–2008. Внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. В 2015 году достижения предприятия отмечены премией Правительства Российской Федерации в области качества.

На предприятии трудятся более 8000 человек. Головной офис компании расположен в Томске.

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