MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: По материалам проверки, проведенной прокуратурой Чеченской Республики, возбуждено уголовное дело о хищении средств материнского капитала

Прокуратурой Чеченской Республики в связи информацией регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, обусловленной обращением жительницы Северной Осетии Виктории Ялымовой, проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Установлено, что летом 2012 года на территории Республики Северной Осетии – Алании злоумышленники ввели женщину в заблуждение о возможности получения наличными средств материнского (семейного) капитала и завладели соответствующим государственным сертификатом.

В октябре того же года она, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, подписала документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В последующем с использованием этих документов злоумышленники обеспечили перечисление управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Курчалоевском районе Чеченской Республики денежных средств в размере более 408 тыс. рублей на расчетный счет одной из коммерческих организаций для погашения основного долга и процентов по договору товарного кредита.

Таким образом заявительница фактически улучшить свои жилищные условия не смогла, поскольку причитавшиеся ей и ее семье средства материнского капитала были похищены.

В этой связи прокуратурой Чеченской Республики материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), расследование которого в прокуратуре республики взято на контроль.

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