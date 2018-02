© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten hat Bundeskanzlerin Merkel Gespräche mit Kommunen Ländern angekündigt. Wichtig sei, dass es um einzelne Städte, aber nicht um “die gesamte Fläche und alle Autobesitzer in Deutschland” gehe, sagte sie in Berlin.

