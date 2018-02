Réception à la Résidence de France pour les anciens élèves ingénieurs

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Campus France Singapour et l’Ambassade de France ont organisé un cocktail pour les anciens élèves ingénieurs le 20 février à la Résidence de France. 35 Singapouriens et anciens étudiants internationaux des écoles d’ingénieurs françaises ont assisté à cet événement. – Actualités

