MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: Алексей Миллер: «Голубой поток» стал мощным катализатором развития газового рынка Турции

28 февраля 2018В феврале исполнилось 15 лет с момента ввода в промышленную эксплуатацию газопровода «Голубой поток», который обеспечивает прямые поставки газа из России через Черное море в Турцию.

В настоящее время на «Голубой поток» приходится более 50% экспорта российского газа на турецкий рынок. По итогам 2017 года по газопроводу поставлен рекордный объем газа — 15,8 млрд куб. м. Всего за 15 лет по газовой магистрали обеспечена транспортировка более 158 млрд куб. м газа.

«Поставки газа по „Голубому потоку“ стали мощным катализатором развития газового рынка Турции. До начала его работы в Турции были газифицированы не более десяти из 81 провинции. В настоящее время количество газифицированных провинций увеличилось до 78.

Опираясь на успешный опыт строительства и эксплуатации „Голубого потока“, „Газпром“ строит новую трансчерноморскую газовую магистраль — „Турецкий поток“. С учетом растущего спроса на газ в Турции „Турецкий поток“ призван еще больше повысить надежность поставок газа нашим турецким и европейским партнерам», — сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Справка

«Голубой поток» — газопровод из России через Черное море в Турцию мощностью 16 млрд куб. м в год.

«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»). Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка «Турецкого потока» началось 7 мая 2017 года.

Турция — второй по величине экспортный рынок «Газпрома» после Германии. В настоящее время поставки российского газа в Турцию осуществляются по газопроводу «Голубой поток» и Трансбалканскому коридору. В 2017 году на турецкий рынок поставлено 29 млрд куб. м — на 4,3 млрд куб. м (17,3%) больше, чем в 2016 году.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.