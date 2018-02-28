MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: Бывший председатель Государственного контрольного комитета Карелии осужден за коррупционные преступления

Петрозаводский городской суд Республики Карелия вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя Государственного контрольного комитета Республики Карелия Виталия Галкина.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Судом установлено, что в 2016 году Галкин, действуя в сговоре со своим заместителем Алексеем Бобылевым, при посредничестве водителя служебного автомобиля Евгения Окладникова систематически получал взятки от коммерческих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом алкогольной продукции на территории Республики Карелия, за незаконное освобождение от административной ответственности за совершение правонарушений в указанной сфере, а также являющихся соискателями лицензий на розничную продажу алкогольной продукции – за ускоренную и беспрепятственную выдачу им необходимых документов.

Общая сумма полученных Галкиным совместно с сообщниками взяток составляет 250 тысяч рублей.

Суд назначил Галкину наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 4 миллиона рублей, с лишением права занимать должности государственной службы и в органах местного самоуправления на срок 7 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

В отношении Бобылева и Окладникова приговоры были вынесены ранее и уже вступили в законную силу.

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