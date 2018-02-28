MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам – победителям и призёрам XXIII Олимпийских зимних игр

Сегодня, 28 февраля, в Кремле Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам – победителям и призёрам XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея).

«Вы достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, проявили свои лучшие качества и спортивные, и человеческие, и показали бойцовский характер. Мы знаем, как непросто каждому из вас было, насколько сложен был этот марафон», – сказал глава государства спортсменам.

«Сложившаяся ситуация заставила сделать много серьёзных выводов и по линии международного спорта, и главное – по системе управления спортивной сферой внутри страны. Мы продолжим, безусловно, оказывать нашим атлетам самую широкую правовую поддержку, тесно взаимодействовать с международными спортивными структурами, с Международным олимпийским комитетом, для того чтобы спорт, олимпийское движение укрепляли свою независимость, чтобы чётко соблюдались принципы равноправия, справедливости, а система противодействия допингу обрела единые правила, стала, наконец, понятной и абсолютно прозрачной», – подчеркнул Президент России.

«Честное, уважительное отношение к спорту, к товарищам по команде и к соперникам всегда отличали российских спортсменов. Высокие гуманистические основы спорта и олимпизма для нашей страны имеют реальную, практическую значимость, и это знают и чувствуют миллионы любителей спорта по всему миру, – отметил Владимир Путин. – Уверен, вы продолжите ставить рекорды и достойно представлять новое поколение блестящих российских спортсменов, подавая пример активного образа жизни для миллионов наших граждан и, прежде всего, конечно, для молодых людей. Я искренне желаю вам новых успехов и всего самого доброго. Спасибо большое за результат!».

Указом Президента Российской Федерации за высокие спортивные достижения на Играх-2018, проявленную волю к победе, стойкость и целеустремлённость награждены:

Орденом Дружбы

Андронов Сергей Владимирович – олимпийский чемпион по хоккею;

Барабанов Александр Дмитриевич – олимпийский чемпион по хоккею;

Большунов Александр Александрович – серебряный призёр Игр по лыжным гонкам;

Войнов Вячеслав Леонидович – олимпийский чемпион по хоккею;

Гавриков Владислав Андреевич – олимпийский чемпион по хоккею;

Григоренко Михаил Олегович – олимпийский чемпион по хоккею;

Гусев Никита Андреевич – олимпийский чемпион по хоккею;

Дацюк Павел Валерьевич – олимпийский чемпион по хоккею;

Загитова Алина Ильназовна – олимпийская чемпионка по фигурному катанию на коньках;

Зуб Артём Валерьевич – олимпийский чемпион по хоккею;

Зубарев Андрей Сергеевич – олимпийский чемпион по хоккею;

Каблуков Илья Андреевич – олимпийский чемпион по хоккею;

Калинин Сергей Павлович – олимпийский чемпион по хоккею;

Капризов Кирилл Олегович – олимпийский чемпион по хоккею;

Киселевич Богдан Александрович – олимпийский чемпион по хоккею;

Ковальчук Илья Валерьевич – олимпийский чемпион по хоккею;

Кошечкин Василий Владимирович – олимпийский чемпион по хоккею;

Марченко Алексей Игоревич – олимпийский чемпион по хоккею;

Медведева Евгения Армановна – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках;

Мозякин Сергей Валерьевич – олимпийский чемпион по хоккею;

Нестеров Никита Данилович – олимпийский чемпион по хоккею;

Прохоркин Николай Николаевич – олимпийский чемпион по хоккею;

Сорокин Илья Игоревич – олимпийский чемпион по хоккею;

Спицов Денис Сергеевич – серебряный призёр Игр по лыжным гонкам;

Телегин Иван Алексеевич – олимпийский чемпион по хоккею;

Шестёркин Игорь Олегович – олимпийский чемпион по хоккею;

Шипачёв Вадим Александрович – олимпийский чемпион по хоккею;

Широков Сергей Сергеевич – олимпийский чемпион по хоккею;

Яковлев Егор Константинович – олимпийский чемпион по хоккею.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Белорукова Юлия Сергеевна – бронзовый призёр Игр по лыжным гонкам;

Боброва Екатерина Александровна – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках;

Забияко Наталья Александровна – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках;

Коляда Михаил Сергеевич – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках;

Ларьков Андрей Витальевич – серебряный призёр Игр по лыжным гонкам;

Морозов Владимир Евгеньевич – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках;

Соловьёв Дмитрий Владимирович – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках;

Тарасова Евгения Максимовна – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках;

Трегубов Никита Михайлович – серебряный призёр Игр по скелетону;

Червоткин Алексей Александрович – серебряный призёр Игр по лыжным гонкам;

Энберт Александр Юрьевич – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Буров Илья Алексеевич – бронзовый призёр Игр по фристайлу;

Елистратов Семён Андреевич – бронзовый призёр Игр по шорт-треку;

Непряева Наталья Михайловна – бронзовый призёр Игр по лыжным гонкам;

Нечаевская Анна Александровна – бронзовый призёр Игр по лыжным гонкам;

Ридзик Сергей Сергеевич – бронзовый призёр Игр по фристайлу;

Седова Анастасия Николаевна – бронзовый призёр Игр по лыжным гонкам.

С использованием информации и фото пресс-службы Президента Российской Федерации / kremlin.ru

Пресс-служба Минспорта России

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