MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Вручение государственных наград победителям XXIII Олимпийских игр в Пхёнчхане

Владимир Путин встретился в Кремле с победителями

и призёрами XXIII Олимпийских зимних игр в Пхёнчхане и вручил им государственные награды. В.Путин: Дорогие друзья, добрый

день!Прежде всего хочу вас поздравить,

поблагодарить всех наших спортсменов, всех

олимпийцев. Вы достойно выдержали и спортивные,

и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания,

проявили свои лучшие качества, и спортивные, и человеческие, и показали бойцовский характер. Мы знаем, как непросто каждому из вас было, насколько

сложен был этот марафон. Конечно, особые слова благодарности

заслуживают те, кто в труднейших сражениях за медали смог занять своё место на пьедестале почёта. И здесь в первую очередь отмечу наших

великолепных фигуристок, вот они здесь. Я вас

поздравляю, и Алину, и Женю. Они без

преувеличения не только порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь

мир своей филигранной техникой и вдохновенным

исполнением и мастерством. Не просто

победили, а взяли недостижимую для ваших соперников высоту.Огромным подарком, безусловно, для миллионов российских

болельщиков стала и наша победа в хоккее.

Правда, наша национальная ледовая дружина заставила

нас, мягко скажем, поволноваться немного, но всё-таки

сумела собраться и вырвать долгожданное

олимпийское золото.Дорогого стоят и успехи наших

лыжников. Награды взяты совсем молодыми

спортсменами, это прямое свидетельство того, что легендарная школа русских лыж возвращает свои позиции в мире,

что здесь удалось создать и значительный

запас прочности, и систему отбора талантов, о необходимости которой мы раньше много говорили,

о необходимости которой раньше столько было сказано. В целом при всех

сложностях и проблемах Игры не обошлись без приятных сюрпризов, принесли нам новых героев и в других видах спорта.

Говорю о шорт-треке, конькобежном спорте,

скелетоне, а также фристайле, где Россия впервые взяла медаль в ски-кроссе. Вновь повторю, что благодарности заслуживает вся команда: и атлеты, и те, кто

готовил вас к важным стартам. Отмечу, что

наставников, тренеров также мы будем чествовать отдельно. Все они представлены к государственным

наградам. Они вложили в своих подопечных свои

знания, труд, опыт, поддерживали их не только

на олимпийских аренах, но и на пути к этим достижениям. Подчеркну, что сложившаяся

ситуация заставила сделать много серьёзных

выводов и по линии международного спорта, и, главное, по системе управления спортивной сферой внутри страны. Мы продолжим,

безусловно, оказывать нашим атлетам самую

широкую правовую поддержку, тесно взаимодействовать с международными

спортивными структурами, с Международным

олимпийским комитетом для того, чтобы спорт, олимпийское движение укрепляли свою независимость, чтобы чётко соблюдались принципы равноправия, справедливости, а система

противодействия допингу обрела единые правила,

стала, наконец, понятной и абсолютно прозрачной.

Многое в этой сфере мы уже сделали

и у себя, в России. Независимая комиссия под

руководством Виталия Георгиевича Смирнова

работает ответственно, содержательно, строго придерживаясь тезиса, что борьба с допингом или с допинговым злом должна

быть бескомпромиссной. Убеждён в том, что, чтобы этот принцип стал

всеобъемлющим, заинтересованы все члены

большой олимпийской семьи.Сегодня хотел бы выразить

признательность всем, кто в этот непростой

период помогал и помогает российскому спорту. Говорю, прежде

всего, о Фонде поддержки олимпийцев, который

обеспечил работу Дома спорта, организовал

болельщиков, взаимодействие с нашими корейскими друзьями, а их оказалось, вы сами это видели, очень

много, которым мы искренне признательны за помощь и поддержку. Чуть позже Фонд поощрит и победителей открытых Всероссийских соревнований по зимним

олимпийским видам спорта.Особые слова – представителям

отечественного спорта, что поддерживали наших

ребят, нашу страну и во время соревнований, и в диалоге с Международным олимпийским комитетом.Замечу, что честное, уважительное

отношение к спорту, к товарищам по команде и к соперникам всегда отличали российских

спортсменов. Высокие гуманистические основы спорта и олимпизма для нашей страны имеют реальную, практическую

значимость, и это знают и чувствуют миллионы

любителей спорта по всему миру. Уверен, вы

продолжите ставить рекорды и достойно представлять новое поколение блестящих российских спортсменов, подавая пример активного образа жизни для миллионов наших

граждан и, прежде всего, конечно, для молодых

людей.Я искренне желаю вам новых успехов

и всего самого доброго. Спасибо большое за результат.Продолжение следует.

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