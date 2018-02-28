MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Вручение государственных наград победителям XXIII Олимпийских игр в Пхёнчхане
Владимир Путин встретился в Кремле с победителями
и призёрами XXIII Олимпийских зимних игр в Пхёнчхане и вручил им государственные награды. В.Путин: Дорогие друзья, добрый
день!Прежде всего хочу вас поздравить,
поблагодарить всех наших спортсменов, всех
олимпийцев. Вы достойно выдержали и спортивные,
и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания,
проявили свои лучшие качества, и спортивные, и человеческие, и показали бойцовский характер. Мы знаем, как непросто каждому из вас было, насколько
сложен был этот марафон. Конечно, особые слова благодарности
заслуживают те, кто в труднейших сражениях за медали смог занять своё место на пьедестале почёта. И здесь в первую очередь отмечу наших
великолепных фигуристок, вот они здесь. Я вас
поздравляю, и Алину, и Женю. Они без
преувеличения не только порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь
мир своей филигранной техникой и вдохновенным
исполнением и мастерством. Не просто
победили, а взяли недостижимую для ваших соперников высоту.Огромным подарком, безусловно, для миллионов российских
болельщиков стала и наша победа в хоккее.
Правда, наша национальная ледовая дружина заставила
нас, мягко скажем, поволноваться немного, но всё-таки
сумела собраться и вырвать долгожданное
олимпийское золото.Дорогого стоят и успехи наших
лыжников. Награды взяты совсем молодыми
спортсменами, это прямое свидетельство того, что легендарная школа русских лыж возвращает свои позиции в мире,
что здесь удалось создать и значительный
запас прочности, и систему отбора талантов, о необходимости которой мы раньше много говорили,
о необходимости которой раньше столько было сказано. В целом при всех
сложностях и проблемах Игры не обошлись без приятных сюрпризов, принесли нам новых героев и в других видах спорта.
Говорю о шорт-треке, конькобежном спорте,
скелетоне, а также фристайле, где Россия впервые взяла медаль в ски-кроссе. Вновь повторю, что благодарности заслуживает вся команда: и атлеты, и те, кто
готовил вас к важным стартам. Отмечу, что
наставников, тренеров также мы будем чествовать отдельно. Все они представлены к государственным
наградам. Они вложили в своих подопечных свои
знания, труд, опыт, поддерживали их не только
на олимпийских аренах, но и на пути к этим достижениям. Подчеркну, что сложившаяся
ситуация заставила сделать много серьёзных
выводов и по линии международного спорта, и, главное, по системе управления спортивной сферой внутри страны. Мы продолжим,
безусловно, оказывать нашим атлетам самую
широкую правовую поддержку, тесно взаимодействовать с международными
спортивными структурами, с Международным
олимпийским комитетом для того, чтобы спорт, олимпийское движение укрепляли свою независимость, чтобы чётко соблюдались принципы равноправия, справедливости, а система
противодействия допингу обрела единые правила,
стала, наконец, понятной и абсолютно прозрачной.
Многое в этой сфере мы уже сделали
и у себя, в России. Независимая комиссия под
руководством Виталия Георгиевича Смирнова
работает ответственно, содержательно, строго придерживаясь тезиса, что борьба с допингом или с допинговым злом должна
быть бескомпромиссной. Убеждён в том, что, чтобы этот принцип стал
всеобъемлющим, заинтересованы все члены
большой олимпийской семьи.Сегодня хотел бы выразить
признательность всем, кто в этот непростой
период помогал и помогает российскому спорту. Говорю, прежде
всего, о Фонде поддержки олимпийцев, который
обеспечил работу Дома спорта, организовал
болельщиков, взаимодействие с нашими корейскими друзьями, а их оказалось, вы сами это видели, очень
много, которым мы искренне признательны за помощь и поддержку. Чуть позже Фонд поощрит и победителей открытых Всероссийских соревнований по зимним
олимпийским видам спорта.Особые слова – представителям
отечественного спорта, что поддерживали наших
ребят, нашу страну и во время соревнований, и в диалоге с Международным олимпийским комитетом.Замечу, что честное, уважительное
отношение к спорту, к товарищам по команде и к соперникам всегда отличали российских
спортсменов. Высокие гуманистические основы спорта и олимпизма для нашей страны имеют реальную, практическую
значимость, и это знают и чувствуют миллионы
любителей спорта по всему миру. Уверен, вы
продолжите ставить рекорды и достойно представлять новое поколение блестящих российских спортсменов, подавая пример активного образа жизни для миллионов наших
граждан и, прежде всего, конечно, для молодых
людей.Я искренне желаю вам новых успехов
и всего самого доброго. Спасибо большое за результат.Продолжение следует.
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