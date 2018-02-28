MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: В Екатеринбурге состоялась церемония открытия V Всероссийской зимней Универсиады

Сегодня, 28 февраля, в Екатеринбурге (Свердловская область) на территории биатлонного комплекса «УСБ «Динамо» состоялась торжественная церемония открытия финальных соревнований V Всероссийской зимней Универсиады.

От имени Министра Российской Федерации Павла Колобкова участников соревнований и гостей мероприятия поприветствовала его заместитель Марина Томилова. «Это знаковое спортивное событие покажет готовность спортсменов-студентов к предстоящей XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая в 2019 году впервые состоится в России, – отмечено в поздравлении главы Минспорта России. – Уверен, участники Универсиады получат полезный опыт для покорения спортивных вершин, а захватывающие состязания и яркие победы будут способствовать вовлечению ещё большего количества молодёжи в занятия физической культурой и спортом».

«Для нас проведение российской Универсиады очень важно. Вы прекрасно понимаете, что вы – самый главный стратегический резерв нашей основной сборной России, и недавние Игры в Корее тому подтверждение», – подчеркнула Марина Томилова.

В церемонии также приняли участие заместитель министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов и другие официальные лица.

В финальных соревнованиях V Всероссийской зимней универсиады принимают участие более тысячи спортсменов-студентов, которые разыграют медали в четырёх видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, спортивном ориентировании и конькобежном спорте (включая шорт-трек). При этом победители и призёры состязаний получат путёвки на XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду, которая состоится в 2019 году в Красноярске.

Соревновательная программа уже стартовала в ряде городов России. В частности, сегодня 95 команд из различных вузов страны приняли участие в соревнованиях в Новоуральске (спортивное ориентирование), в Нижнем Тагиле (лыжные гонки) и Екатеринбурге (биатлон).

Общее руководство организацией и проведением Универсиады осуществляют Министерство спорта Российской Федерации, ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз», общероссийские спортивные федерации при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

Финальные соревнования V Всероссийской зимней универсиады продлятся до 8 марта.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

Пресс-служба Минспорта России

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