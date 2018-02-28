MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Омской области прокуратура добилась погашения задолженности по заработной плате на общую сумму почти 1 млн. рублей

Прокуратура Ленинского округа г. Омска провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности ООО «СпецПромИзоляция».

Установлено, что перед 49 работниками данного предприятия имелась задолженность по заработной плате за декабрь 2017 года на общую сумму почти 1 млн. рублей.

Также прокуратура выяснила, что работникам не начислена денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы.

В связи с этим прокуратура округа генеральному директору ООО«СпецПромИзоляция» внесла представление об устранении нарушений. Акт реагирования рассмотрен, задолженность погашена, денежная компенсация выплачена.

Кроме того, руководитель организации привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) в виде штрафа.

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