MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Переговоры с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем

Владимир

Путин встретился с Федеральным канцлером Австрийской Республики Себастианом

Курцем, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Обсуждалось текущее

состояние и перспективы развития двусторонних отношений.* * *В.Путин: Уважаемый господин Федеральный

канцлер! Уважаемые друзья! Позвольте, прежде всего, поблагодарить вас за то,

что вы приняли наше приглашение. В начале

нашей беседы я хотел бы подчеркнуть особый характер отношений, которые сложились

между нашими странами на протяжении многих лет. И это отражается на важнейшей

сфере – экономике. В прошлом

году у нас наблюдался рост товарооборота более чем на 40 процентов. Российские

инвестиции в экономику Австрии достигли 23 миллиардов долларов,

австрийские в российскую экономику – 5 миллиардов долларов. У нас активно

работают межправкомиссии, другие инструменты.Уважаемый

господин канцлер! Мы очень рады Вас видеть. У нас большой перечень вопросов,

которые представляют взаимный интерес.С.Курц (как переведено):

Уважаемый господин Президент Путин! Сердечно

благодарю Вас за то, что могу сегодня встретиться с Вами в Москве. Как Министр

иностранных дел, в последние годы я имел честь вести доброе сотрудничество с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Очень рад впервые быть в Москве в качестве главы Правительства. У нас долгая

традиция добрых двусторонних отношений между Австрией и Россией. Как Вы

сказали, с прошлого года мы наблюдаем позитивное развитие экономических связей,

это касается и туризма. И я буду рад обсудить с Вами двусторонние отношения, а также углубить их, а также отношения Евросоюза с Россией и международные

вопросы.В.Путин: Спасибо.

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