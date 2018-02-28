MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Переговоры с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем
Владимир
Путин встретился с Федеральным канцлером Австрийской Республики Себастианом
Курцем, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Обсуждалось текущее
состояние и перспективы развития двусторонних отношений.* * *В.Путин: Уважаемый господин Федеральный
канцлер! Уважаемые друзья! Позвольте, прежде всего, поблагодарить вас за то,
что вы приняли наше приглашение. В начале
нашей беседы я хотел бы подчеркнуть особый характер отношений, которые сложились
между нашими странами на протяжении многих лет. И это отражается на важнейшей
сфере – экономике. В прошлом
году у нас наблюдался рост товарооборота более чем на 40 процентов. Российские
инвестиции в экономику Австрии достигли 23 миллиардов долларов,
австрийские в российскую экономику – 5 миллиардов долларов. У нас активно
работают межправкомиссии, другие инструменты.Уважаемый
господин канцлер! Мы очень рады Вас видеть. У нас большой перечень вопросов,
которые представляют взаимный интерес.С.Курц (как переведено):
Уважаемый господин Президент Путин! Сердечно
благодарю Вас за то, что могу сегодня встретиться с Вами в Москве. Как Министр
иностранных дел, в последние годы я имел честь вести доброе сотрудничество с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Очень рад впервые быть в Москве в качестве главы Правительства. У нас долгая
традиция добрых двусторонних отношений между Австрией и Россией. Как Вы
сказали, с прошлого года мы наблюдаем позитивное развитие экономических связей,
это касается и туризма. И я буду рад обсудить с Вами двусторонние отношения, а также углубить их, а также отношения Евросоюза с Россией и международные
вопросы.В.Путин: Спасибо.
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