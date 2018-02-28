MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Подведены итоги конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Владимирской области

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее – Основные положения), приказом Минэнерго России от 18 января 2018 г. № 15, а также на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика от 27 февраля 2018 г. № 09-317прВК, Минэнерго России признает победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Владимирской области ООО «Энергосбыт Волга».

Результаты сводного рейтинга заявителей по итогам проведения конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Владимирской области:

№

Наименование заявителей – участников конкурса

Рейтинг заявителя

(млн рублей)

Значения составляющих сводного рейтинга

Д

Цсбыт

Ir

1.

ПАО «Мосэнергосбыт»

999,52

529 565 127,80

469,95

0

2.

ООО «Энергосбыт Волга»

999,95

530 000 000,00

469,95

0

где:

Д – размер денежных средств, указанных в заявке на участие в конкурсе, которые заявитель обязуется в случае признания его победителем конкурса предложить в оферте, направляемой кредиторам заменяемого гарантирующего поставщика, в счет уступки их требований по оплате всей или части суммы задолженности, указанной в абзаце двенадцатом пункта 207 Основных положений, рублей;

Ir – штрафной индекс, который равен 1000 в случае внесения сведений о заявителе в реестр недобросовестных участников конкурсов или 0 в случае отсутствия сведений о заявителе в указанном реестре;

Цсбыт – индекс величины сбытовой надбавки гарантирующего поставщика.

Ознакомиться с приказом о признании заявителя победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика можно в разделе «Приказы и распоряжения Минэнерго России».

Приказ Минэнерго России от 27 февраля 2018 г. № 118 «О признании заявителя победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Владимирской области»

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