MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон о подготовке и проведении в России Чемпионата мира по футболу 2018 года

Сегодня, 28 февраля, Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон увеличил период времени, в течение которого иностранные зрители Чемпионата мира по футболу смогут въехать в Россию по персонифицированной карте зрителя в электронной форме. Так, на Кубке конфедераций FIFA 2017 года в указанном порядке зрители могли въехать в страну исключительно за 72 часа до начала первого матча. На Чемпионате мира по футболу таким порядком можно будет воспользоваться за 10 дней до начала первого матча. Кроме того, персонифицированной картой зрителя в электронной форме теперь можно будет воспользоваться также для выезда из России.

Одновременно Федеральный закон предоставляет возможность бесплатного проезда железнодорожным транспортом в дополнительных поездах между городами – организаторами турнира аккредитованным представителям СМИ, а также лицам, обеспечивающим безопасность проведения Чемпионата мира по футболу.

Кроме того, Федеральный закон устраняет избыточное ограничение для распространения наружной рекламы вдоль протокольных маршрутов, расположенных за пределами субъектов Российской Федерации, в которых будут проводиться матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Особенности заключения государственных контрактов на выполнение работ и оказания услуг, связанных с созданием и функционированием средств связи и информационных технологий при проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, также устанавливаются Федеральным законом.

Пресс-служба Минспорта России

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